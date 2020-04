Commentaire : La portée d’une solidarité active

En faisant don d’un mois de salaire pour la lutte contre le Covid-19, le président de la République a donné l’exemple et a surtout montré la voie pour une solidarité active et effective. Un geste symboliquement fort suivi par celui d'une action collective des hauts cadres de l’État, ministres, walis, officiers et cadres de l’armée et des conseillers et commis de l’État, ainsi que les officiers supérieur de la police et de la Protection civile, qui ont tous fait don d’un mois de salaire. Ces actions s’inscrivent dans le cadre de la collecte des moyens financiers pour l’achat du matériel nécessaire, tels que les respirateurs, les masques et les produits médicaux. Ces dons s’ajoutent aux sommes colossales dégagées par l’État. L’élan de solidarité et d’entraide qui s’est enclenché s’amplifie. Les dons affluents et des actions d’utilité publique sont initiées par les Algériens qui contribuent à l’effort national de lutte contre cette maladie. La chaîne de solidarité citoyenne prend forme pour conforter l’action des autorités du pays. Rompus aux situations de crise, les Algériens ont réagi positivement aux appels des autorités pour se joindre au combat contre l’épidémie. Les réseaux de solidarité et l’assistance aux personnes vulnérables fonctionnent bien, ce qui d’ailleurs facilite grandement le travail des pouvoirs publics. Cet élan de solidarité apporte la preuve irréfutable sur la générosité, l’humanisme, mais aussi un sens élevé de civisme du peuple. Un civisme, qui s’exprime aussi chez les citoyens par le respect strict des règles de confinement, scrupuleusement observé dans les villes et villages du pays. Conscients du danger que représente cette maladie, les citoyens se sont montrés disciplinés, hormis quelques cas rares qui reflètent une résistance préjudiciable.

Les pouvoirs publics ont acquis des produits médicaux.

Les premières commandes réceptionnées cette semaine visent à doter les hôpitaux et autres structures sanitaires en instruments nécessaires pour soigner les malades. Sur un autre plan, les pouvoirs publics assurent un approvisionnement total et régulier en produits alimentaires de première nécessité.

La conjugaison des efforts des pouvoirs publics, des citoyens, du mouvement associatif demeure la clé pour endiguer l’épidémie. Cette lutte passe par la prévention, la discipline et la cohésion, instruments d’une victoire contre la pandémie.

M. Oumalek