Utilisation du scanner thoracique pour le dépistage : Approbation des spécialistes

À l'utilisation de la chloroquine comme thérapie de traitement du Covid-19, la consolidation du dépistage par des quantités considérables de kits de prélèvement, vient s'ajouter le recours au scanner thoracique pour optimiser la prise en charge des patients. L'option, officiellement validée par le ministre de la Santé, a très vite suscité approbation et satisfaction des spécialistes du corps médical.

Le scanner permet de commencer précocement le traitement sur les patients sans attendre le passage à des formes graves et plus sévères de leur état de santé, explique Mme Leila Zahraoui, spécialiste en infectiologie. Le même procédé est aussi efficace pour endiguer la propagation du virus. «Nous savons que la transmission est autochtone, en cas de forte suspicion, on peut utiliser le scanner thoracique pour la recherche d'une hyperthropie inflammatoire pulmonaire», indique, pour sa part, Mme Nadjet Guemmadi, pneumologue.

Dans un récent entretien paru à El Moudjahid, elle avait aussi certifié de la fiabilité de ces choix judicieux. Un choix que nos interlocuteurs désignent en tant qu'alternative sérieuse au dépistage.

Dr Zahraoui explique : «Au lieu d'un dépistage sur la base d'un kit de prélèvement dont la question de disponibilité demeure problématique et les résultats ne sont connus qu'après une durée de trois jours, le recours à la tomodensitométrie (TDM), c'est-à-dire l'utilisation plus facile du scanner sans aucune injection des produits contrastes est nettement mieux, d'autant plus que la réponse est immédiate.» Mettant en relief les bienfaits du protocole de la chloroquine au vu des signaux prometteurs révélés depuis son utilisation, les spécialistes de la santé préconisent la généralisation du scanner thoracique, en tant que moyen efficace de dépistage, mais aussi pour le traitement des cas bénins atteints du coronavirus. Ce qui offre plus d'espoir sur le plan de la guérison des malades, indiquent-ils.

Nos interlocuteurs plaident en faveur de la mobilisation des cliniques privées dotées de scanners dans leur quasi-majorité. «Dans les établissements où le scanner n'est pas disponible, les cliniques privées doivent intervenir pour assister les malades. C'est vraiment le moment d'agir pour nos collègues du privé», indique Zahraoui.

Pour favoriser «la captation réelle des cas d'infection par le coronavirus», comme le souhaite Dr Imane Merakchi, il est aussi nécessaire d'opérer des interrogatoires minutieux dans l'environnement des cas suspectés. Ceci dans le but de diagnostiquer les symptômes pathognomoniques de la maladie, à l'exemple de l'anomie (perte d'odorat) où l'agueusie (perte de goût), dans l'objectif d'amorcer précocement et hâtivement le traitement de soin pour augmenter les chances du rétablissement des malades.

Karim Aoudia