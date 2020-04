Indemnisation des artistes suite à l’arrêt de leurs activités : Installation d’un groupe de travail

La ministre de la Culture, Malika Bendouda, a installé, lundi à Alger, un groupe de travail présidé par la nouvelle directrice de l’Office national des droits d’auteur et droits voisins (ONDA), en vue de l’octroi d'indemnisations aux artistes dont les activités sont à l’arrêt du fait de la pandémie de Covid-19.

A cette occasion, il a été procédé à la désignation de Mme Nacera Hechaichia , nouvelle directrice de l’ONDA, chargée de l’organisation de l’octroi d'indemnisations aux artistes concernés affiliés à l’office, dans le respect des procédures légales. «Une commission ministérielle composée d’inspecteurs et de directeurs a été installée en vue de veiller, de près, à l’octroi d'indemnisations aux artistes touchés par l’arrêt de leurs activités du fait de la pandémie de Covid-19», a indiqué la ministre dans une déclaration à la presse, au terme d’une réunion à huis clos au siège de l’ONDA.

Mme Bendouda a ajouté que son secteur envisageait de «lancer des mécanismes nouveaux et différents» pour l’octroi d’aides financières aux catégories qui ne sont pas concernés par les lois actuelles au niveau de l’ONDA, rassurant les artistes concernés par les indemnisations qu’une plate-forme électronique avait été créée et leur permettra de remplir les formulaires, en vue de bénéficier de ces aides sans se déplacer à l’office. Répondant à une question sur l’enveloppe budgétaire allouée à ces indemnisations, la ministre a précisé qu’aucun montant n’a été fixé, ajoutant que des «des montants existent et sont exploités dans la légalité et la transparence» au profit des artistes affiliés.

A rappeler que d’après le dernier bilan de l’exercice 2019, l'ONDA compte près de 24.000 artistes et auteurs membres.