Banque d’Algérie : Mesures exceptionnelles en faveur des entreprises économiques impactées

La Banque d'Algérie (BA) a annoncé, mardi, une série de mesures exceptionnelles et conjoncturelles permettant aux établissements financiers et aux banques d'augmenter leurs capacités de financement en faveur des entreprises économiques impactées par la conjoncture induite par le COVID-19. «Dans le cadre des mesures prises face aux répercussions de la propagation du nouveau coronavirus (COVID-19), la Banque d'Algérie, consciente de l’impératif de protéger l'économie nationale et de garantir les conditions nécessaires à la poursuite de l'activité des entreprises de production de manière régulière, a pris une série de mesures exceptionnelles et conjoncturelles s'inscrivant dans des démarches visant à alléger les impacts économiques de cette pandémie mondiale», lit-on dans le communiqué de la BA. La BA fait état, à ce propos, de l'instruction n 05-2020 datant du 6 avril 2020, portant des mesures exceptionnelles d’allègement de certaines dispositions prudentielles applicables aux banques et aux établissements financiers permettant à ces dernières d'augmenter leurs capacités de financement au profit des entreprises économiques. Entre autres mesures prises à ce titre, le document prévoit le report du paiement des tranches de crédit, arrivant à échéance, ou le rééchelonnement des créances de la clientèle, ayant été impactée par la conjoncture induite par le Covid 19. Outre la poursuite des financements en faveur des bénéficiaires des mesures de report ou de rééchelonnement des créances, la BA préconise la réduction du seuil minimum du coefficient de liquidité afin d'augmenter le niveau des financements disponibles.

Au titre de ces mesures, les banques et les établissements financiers sont dispensés de l’obligation de constitution du coussin de sécurité, précise également la même source

La BA assure qu'elle suit l'évolution de la situation pour prendre d'autres démarches, le cas échéant, pour garantir les conditions adéquates au bon fonctionnement de l'économie nationale.