Direction générale des impôts : Report des déclarations fiscales

La direction générale des impôts a pris de nouvelles mesures au profit des entreprises impactées financièrement par la crise du coronavirus, en mettant en suspension l’application de l’article 15 de la loi de finances 2020 dans le but de prolonger le délai des déclarations fiscales et taxes jusqu’à la fin du confinement.

Selon le communiqué de la direction générale, publié sur son site internet, il s’agit du report des déclarations

fiscales mensuelles et annuelles des impôts et taxes pour les petites et moyennes entreprises, au même titre que les professions libérales jusqu'à la fin du confinement. Il s'agit de «la prorogation du délai de souscription de la déclaration mensuelle série G 50 des mois de février et mars et de paiement des droits et taxes y afférents jusqu’au 20 mai 2020», précise le communiqué, soulignant

que «les contribuables seront tenus de souscrire au plus tard à la date indiquée trois déclarations (février-mars et avril) et de s’acquitter des droits correspondants».

Pour ce qui est des contribuables relevant de la DGI, «ils continueront à télédéclarer et télépayer les impôts et taxes dus». «Le délai de souscription de la déclaration annuelle de résultats (bilan et annexes) est prolongé jusqu’au 30 juin 2020.

Pour les entreprises, le délai de souscription de la déclaration annuelle de résultats est allongé jusqu’au 31 mai.

Le délai d’acquittement du solde de liquidation de l’IBS est de vingt jours à compter de la date de souscription de la déclaration annuelle.Pour le paiement du premier acompte provisionnel IRG/IBS reporté au 20 juin 2020, la DGI, a indiqué que «les contribuables qui se trouves dans une situation financière difficile peuvent solliciter un échéancier de paiement de leurs dettes fiscales.

C’est le même ces pour les bénéficiaires d’un échéancier de paiement qui ont la faculté de solliciter le réaménagement de celui-ci en cas de difficultés de trésorerie».

Kafia Ait Allouache