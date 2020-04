M. Ferhat Aït Ali : «Saidal a répondu présente»

Le ministre de l’Industrie et des Mines, Ferhat Aït Ali Braham, a affirmé, hier à Alger, que malgré les contraintes auxquelles fait face Saidal, elle «a répondu présente et de manière rapide face à cette catastrophe mondiale» provoquée par la pandémie du nouveau coronavirus.

«Malgré les contraintes auxquelles fait face Saidal, notamment la concurrence déloyale et les problèmes de gestion interne, cette entreprise publique a répondu présente et de manière rapide face à cette catastrophe mondiale», a souligné M. Ait Ali, lors d'une émission de la Chaîne II de la Radio nationale. «Nous aurions souhaité que des grandes entreprises du secteur privé s’impliquent aux côtés des entreprises publiques en ces moments difficiles», a-t-il déploré, soulignant que grâce au groupe public Saidal, «qui, heureusement, disposait d’un stock stratégique», l'Algérie fait face à cette situation. M. Ait Ali a considéré cette situation comme une occasion de «penser à relancer le secteur public et à mettre en place des exigences pour l’investissement privé afin qu’il soit à l’avenir un investissement stratégique». «Nous avons besoin d’investisseurs qui s’inscrivent dans la construction du pays, et non pas dans sa destruction», a-t-il soutenu.

Evoquant, par ailleurs, les dispositions prises pour répondre aux besoins croissants du secteur de la Santé, notamment en masques et en appareils de respiration, le ministre a assuré que les entreprises publiques, notamment Enie, Eniem et Getex, ont soumis aux laboratoires nationaux des prototypes de produits pour homologation avant de procéder à la production à grande échelle. Soulignant que la production de masques devait répondre à des exigences techniques et réglementaires, M. Ait Ali a indiqué que l’objectif actuel est de produire 12 millions de masques par mois pour répondre aux besoins imposés par l'épidémie.

S’agissant des entreprises publiques et privées qui ont suspendu leurs productions après les mesures de confinement prises par les pouvoirs publics pour lutter contre le coronavirus, le ministre a indiqué que la nouvelle note émanant de la Banque d’Algérie, adressée mardi aux banques de la place, allait permettre à ces entreprises de bénéficier d’un rééchelonnement de leurs dettes bancaires.

Par ailleurs, M. Ait Ali a évoqué la révision des textes de loi régissant l’industrie automobile et l’investissement en général ainsi que le projet de loi de finances complémentaire pour 2020, assurant que ces textes sont «prêts à être examinés» mais qu'ils ont été «ajournés» en raison de la situation sanitaire exceptionnelle que vit le pays dans le monde entier actuellement.