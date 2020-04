Portugal : le grand pèlerinage à Fatima annulé

Le grand pèlerinage annuel à Fatima, qui rassemble jusqu'à 300.000 fidèles chaque 13 mai, a été annulé à cause de l'épidémie de coronavirus, a-t-on appris hier auprès de ce sanctuaire catholique du centre du Portugal. «En raison de la pandémie et de la nécessité d'éviter la propagation du virus, c'est la seule décision raisonnable et responsable que nous pouvions prendre», expliqué l'évêque de Fatima, Mgr Antonio Marto, dans une vidéo publiée sur le site du sanctuaire.