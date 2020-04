USA : Un tigre contaminé par un gardien de zoo

Un tigre a été contaminé par un gardien, porteur asymptomatique du nouveau coronavirus (Covid-19) dans un zoo de New York, ont rapporté des médias.

«Un tigre d'un zoo du Bronx à New York a été testé positif au Covid-19», a indiqué dimanche l'institution. Le félin aurait contracté la maladie auprès d'un gardien ne présentant alors aucun symptôme. Ce tigre malais de quatre ans appelé Nadia, sa sœur Azul, et trois lions d'Afrique souffrent tous de toux sèche, mais devraient se rétablir complètement, indique le zoo dans un communiqué.

«Nous avons testé le félin en prenant toutes les précautions et nous nous assurerons que toute connaissance acquise sur le Covid-19 contribuera à la compréhension de ce nouveau coronavirus dans le monde», ajoute le communiqué.

Le zoo du Bronx a déclaré que des mesures préventives étaient en place pour les gardiens, ainsi que pour tous les félins des zoos de la ville. Tous les zoos de la ville sont actuellement fermés au public.