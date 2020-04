Union européenne : Une stratégie de sortie coordonnée du confinement

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen va présenter aujourd’hui des «orientations» pour assurer une sortie coordonnée de la période de confinement imposée pour enrayer la propagation du nouveau coronavirus, a annoncé hier son porte-parole. L'exécutif européen a décidé de mettre dès cette semaine ses recommandations sur la table, alors que deux États membres de l'Union européenne (UE), l'Autriche et le Danemark, ont déjà présenté des plans de sortie.

«Demain (mercredi, aujourd’hui ndlr), la Commission va adopter des orientations, sa vision sur comment les États membres devraient de manière coordonnée mettre en œuvre, le moment venu, des mesures pour sortir de cette période de confinement et, de manière générale, des autres mesures prises dans ce contexte», a expliqué Eric Mamer, lors d'un point presse.

«Nous pensons qu'il est important de sortir avec ces propositions maintenant puisque certains États membres commencent déjà à annoncer des premiers pas dans cette direction pour les semaines à venir, et il nous a semblé très important que cela puisse se faire de manière coordonnée», a-t-il précisé.

La question est une source de «grande préoccupation» pour les dirigeants de l'UE, car «le virus ne sera pas mort» et cela posera un problème si la levée des mesures et du confinement «se fait en ordre dispersé», a expliqué une source européenne.