OMS : Les masques seuls «ne peuvent juguler» le Covid-19

Les masques seuls ne sont pas «la solution miracle» contre la pandémie de nouveau coronavirus (Covid-19), et leur usage généralisé dans la population n'est justifié qu'en cas d'accès limité à l'eau pour se laver les mains, ou lorsque la distanciation physique est difficile, a estimé lundi le patron de l'OMS.

«Il n'y a pas de réponse binaire, pas de solution miracle. Les masques seuls ne peuvent juguler la pandémie de Covid19», a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, au cours d'une conférence de presse virtuelle depuis Genève.

Samedi, l'OMS avait recommandé aux populations du monde de porter «obligatoirement» le masque pour se protéger du coronavirus.

L’OMS a indiqué samedi qu'«il est établi que des personnes en période d’incubation ou en état de portage asymptomatique excrètent le virus, c’est-à-dire l’évacue dans l’air, et entretiennent la transmission de l’infection». Une position qui contraste avec le début de l’épidémie (en décembre en Chine), quand l’OMS et de nombreux gouvernements répétaient que les masques doivent être uniquement utilisés par les soignants, les malades et leur entourage proche, en disant s’appuyer sur des données scientifiques.

Parmi les raisons de l’évolution du discours sur les masques, l’émergence d’une hypothèse : le coronavirus pourrait se transmettre via l’air expiré, «les aérosols» dans le jargon scientifique.