UGTA et patronat : Engagement pour dépasser la crise sanitaire et économique

«Les signataires de la présente déclaration sont plus que jamais mobilisés et engagés auprès des pouvoirs publics pour dépasser cette situation sanitaire et économique difficile et demeurent engagés pour le renouveau économique du pays, tel que contenu dans le programme de Monsieur le président de la République et du Gouvernement, adopté par les deux chambres du Parlement», lit-on dans la déclaration signée conjointement par l'UGTA, la Confédération générale des entreprises algériennes (CGEA), la Confédération des industriels et des producteurs (CIPA), la Confédération nationale du patronat algérien (CNPA), l'Association générale des entrepreneurs algériens (AGEA), l'Union nationale des entrepreneurs publics (UNEP) et le Forum des chefs d'entreprise (FCE).

Les signataires se sont dit «convaincus» que l'Algérie «dépassera cette situation difficile et engagera un large processus de relance de l'économie nationale par un changement de paradigme et ce, à travers des réformes structurelles consacrant la préférence à l'entreprise nationale, la liberté d'initiatives, la levée des mesures administratives et bureaucratiques et un allègement des charges à même d'améliorer les niveaux de production et d'emplois et de contribuer ainsi à la réduction des importations».

Exprimant les «préoccupations» des travailleurs et des employeurs algériens quant aux conséquences de cette crise sur l'outil de production nationale et sur l'emploi, les signataires se sont dit aussi «conscients» de ce contexte économique et social et ont réitéré leur «engagement sans réserve» pour une contribution à l'action des pouvoirs publics ainsi que leur «engagement de solidarité» avec le peuple à travers des actions de solidarité en direction des populations et de soutien aux structures de santé et personnels soignants.

Ils ont, par ailleurs, salué les mesures de confinement total ou partiel et de solidarité décidées par les plus hautes autorités, ainsi que celles relatives à l'approvisionnement des populations en produits alimentaires, affirmant leurs «confiance, reconnaissance et encouragements» aux personnels de tous les corps engagés dans la lutte contre cette pandémie et leur «soutien» aux décisions des pouvoirs publics, déplorant le fait que cette pandémie est intervenue dans «un contexte marqué par un recul significatif et brutal des prix des hydrocarbures, principale ressource des revenus externes du pays». Estimant que cette situation «aggrave la vulnérabilité de notre pays qui doit faire face à la fois aux contraintes internes et externes et aux besoins incompressibles de la population», les signataires ont indiqué que «l'entreprise nationale publique et privée, en tant que créatrice de richesse et d'emplois, évolue dans un contexte difficile et rencontre un certain nombre de contraintes dont les charges d'exploitation courante obèrent sa trésorerie» et qu'elle «demeure attentive et réactive aux décisions des pouvoirs publics pour la préservation de l'emploi et la cohésion sociale».

L'UGTA et le patronat considèrent, enfin, que la situation de crise sanitaire et les mesures de confinement «ont vu certaines entreprises cesser leur activité ou sa réduction», estimant que cela est «préjudiciable à l'emploi et à la production nationale».