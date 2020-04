Tizi Ouzou : Saisie de produits alimentaires

Un total de 71 quintaux de viandes blanches impropres à la consommation ont été saisis au courant de cette semaine par les éléments de la sûreté de wilaya de Tizi-Ouzou, a-t-elle fait savoir. Cette quantité a été saisie suite à des opérations de contrôle et d'inspection effectuées, lundi dernier, à travers plusieurs commerces au niveau de la commune du chef-lieu de wilaya, par les forces de police en collaboration avec les services du commerce.

La viande saisie a été stockée dans une chambre froide appartenant à un propriétaire d’un restaurant et la marchandise a été détruite. Dans le même cadre, les forces de police de la sûreté de daïra de Larbaa Nath Irathen ont effectué une descente dans un entrepôt de stockage de produits alimentaires qui s’est soldée par la saisie de 183 unités de denrées alimentaires et de produits d’hygiène périmés destinés à la vente, selon toujours la même source. Le propriétaire de cet entrepôt a été arrêté et un dossier judiciaire a été constitué. Il faut signaler que depuis le début de la pandémie du coronavirus, les forces de police ont fait preuve d’une vigilance accrue qui a abouti à mettre fin aux agissements de plusieurs commerçants. La multiplication des opérations de contrôle avec une étroite collaboration des services de la direction du commerce a abouti à la saisie de plusieurs centaines de quintaux de viandes blanches impropres à la consommation et des quantités importantes de produits alimentaires et d’hygiène périmés destinés à la vente à travers plusieurs localités.

Bel. Adrar