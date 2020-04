Annaba : Plus de 57 quintaux de produits alimentaires saisis

Près de 20 quintaux de divers produits alimentaires ont été saisis avant-hier, à Annaba, par les forces de police relevant du 12e arrondissement urbain en collaboration avec la direction de commerce, indique un communiqué. Cette saisie a été opérée dans un entrepôt destiné au stockage de marchandises.

La marchandise saisie est composée de 9 quintaux de sucre soutenu, 120 kg de semoule, 8 bouteilles d’huile de table, 154 kg de beurre en plus une grande quantité de pâtes alimentaires. Il a été également saisi 6.000 gants médico-chirurgicaux à l’intérieur du dépôt. Agé de 41 ans, le contrevenant a été présenté devant le procureur de la République territorialement compétent pour stockage de marchandises destinées à la spéculation et pratiques commerciales frauduleuses. Par ailleurs, les forces de police relevant de la daïra d’Ain Berda ont procédé à la saisie de 27,5 quintaux de farine et plus de 10 quintaux de blé vert concassé (frik). Agés de 50 et 62 ans, les contrevenants ont été présentés devant les instances judiciaires.

B. G.