Lutte contre la spéculation : 218 personnes arrêtées en 48 heures

Les unités de la Gendarmerie nationale ont procédé, durant les dernières 48 heures, à l’arrestation de 218 personnes et à la saisie d’une importante quantité de produits alimentaires, de nettoyage et de désinfection.

«L’opération intervient dans le cadre de la lutte contre la spéculation, le monopole et la fraude dans les produits alimentaires de large consommation et vise à mettre fin aux pratiques criminelles abjectes des individus qui exploitent la conjoncture actuelle marquée par la propagation de l’épidémie de Covid-19», a précisé lundi dernier un communiqué des services de la Gendarmerie nationale. Les unités de la Gendarmerie nationale ont ainsi saisi «40,71 tonnes de produits alimentaires, 19,540 tonnes de son, 2,500 tonnes d’engrais phosphatés, 271 bouteilles d’eau de Javel, 242 flacons de solutions hydroalcooliques et 291 flacons de liquide aromatisé».

Dans ce cadre, la Gendarmerie nationale invite les citoyens à «participer activement à la lutte contre les différents types de criminalité en signalant sans délai toute opération spéculative, monopolistique ou frauduleuse et toute infraction ou atteinte à l'intérêt public», rappelant les supports technologiques mis à leur disposition à cet effet, à savoir son numéro vert (10-55) et le site de Pré-plaintes et renseignements en ligne (PPGN.MDN.DZ).