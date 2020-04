Direction du commerce de la wilaya d’Alger : Saisie de plus de 68 millions de DA de produits alimentaires

La Direction du commerce de la wilaya d’Alger a annoncé, lundi dernier, avoir saisi des denrées alimentaires et produits impropres à la consommation et autres pour non facturation et non affichage des prix, d’une valeur globale de plus de 68 millions de DA, durant la période de confinement partiel à Alger.

Dans le cadre des opérations menées par la direction en collaboration avec les services de la Gendarmerie nationale et de la sûreté nationale,

pour lutter contre la spéculation et assurer le contrôle des produits alimentaires de large consommation, les agents de contrôle et de répression de la fraude de la direction du commerce de la wilaya d’Alger ont saisi — depuis l’instauration du confinement partiel à Alger — des denrées alimentaires et des produits impropres à la consommation, périmés et autres pour non affichage des prix d’une valeur globale de plus de 68 millions de DA, a déclaré à l’APS Layachi Dahar, chargé de l’information auprès de cette direction.

Le bilan de l’activité des agents de contrôle et de répression de la fraude de la direction du commerce de la wilaya d’Alger, en collaboration avec les services de la Gendarmerie nationale et de la sûreté de la wilaya d’Alger, fait état de la saisie de produits alimentaires d’une valeur de plus de 46 millions de DA et plus de 22 millions de DA lors d’opérations menées, individuellement, par les agents de commerce, indique-t-on de même source.

Plus de 3.500 interventions des agents de contrôle et de répression de la fraude ont été enregistrées durant la même période, selon le responsable.

Les opérations menées par la direction du commerce de la wilaya d’Alger sur son territoire de compétence s’inscrivent dans le cadre de la prévention contre la propagation du coronavirus, pour assurer un approvisionnement du marché en produits alimentaires de large consommation, lutter contre la spéculation, le stockage des marchandises et la fraude pour ce qui est des prix et de la qualité des produits alimentaires en cette période exceptionnelle, a précisé le responsable.

Suite à ces opérations, des mesures juridiques ont été prises pour dissuader les contrevenants, a indiqué M. Dahar, précisant que des poursuites judiciaires ont été engagées.