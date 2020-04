Ouverture d’un marché de proximité à Alger-Centre : Au plus près du consommateur

Un marché de proximité dédié à la vente de différents produits de large consommation a été ouvert au niveau du stade Ouaguenouni à Alger-Centre. Le marché Errahma vise à parer à la spéculation enregistrée, ces dernières semaines.

Le stade a été aménagé en chapiteaux dédiés à la vente de semoule, farine, lait en sachet, pomme de terre et oignon. A l’entrée, des agents de sécurité veillent à l’orientation des citoyens qui sont soumis aux règles d’hygiène et de prévention. Des lavabos avec du savon liquide ont été mis à la disposition des visiteurs. Dans le grand hall, des chaises ont été installées, en respectant la distance de prévention, devant chaque chapiteau. A 9h30, toutes les chaises sont occupées. Au niveau du point de Giplait, un quota de quatre sachets de lait est fixé «afin de permettre au plus grand nombre de citoyens de s’approvisionner, le lait sera disponible demain», répond un vendeur à un citoyen qui s’est plaint. Le sachet de lait est cédé à 25 DA, la pomme de terre à 30 DA et l’oignon à 70 DA.



1.000 sacs de semoule vendus en une heure



La file est plus importante s’étire devant les chapiteaux de vente de semoule et de farine. Selon le P/APC d’Alger-Centre, Abderrahmane Bettache, «l’ouverture de ce marché de proximité vise à assurer un approvisionnement régulier en produits de large consommation et garantir la stabilité des prix au profit des citoyens», précisant à El Moudjahid qu’il sera ouvert durant le mois sacré. M. Bettache a indiqué que ce marché a été inauguré lundi. «Nous avons réalisé ce site par rapport à la pandémie de Coronavirus afin de réduire la pression sur les marchés et les supérettes surtout sur la semoule et la pomme de terre qui est chère.

D’autres points de vente seront ouverts graduellement au niveau de ce marché. Nous avons conclu des accords avec Giplait pour la vente des produits laitiers, les légumes et les fruits seront également disponibles dans les prochains jours ainsi que les produits de large consommation», a-t-il assuré.

Le P/APC a révélé que 1.000 sacs de semoule ont été déjà vendus. «Nous veillons à assurer la disponibilité de cette matière largement demandée par les consommateurs, ces derniers jours et qui fait objet de spéculation» a-t-il ajouté. Il a également précisé que «les produits sont vendus aux prix d’usine». Ainsi, 2.000 sacs de semoule seront disponibles chaque jour pour satisfaire la grande demande. Le sac de 10 kg est cédé à 400 DA. Pour le lait, 2.000 sachets seront également disponibles quotidiennement.



Coup dur pour les spéculateurs



Côté prévention, le P/APC a indiqué que le lieu est désinfecté avant l’ouverture. «Des opérations sont menées chaque heure et après la fermeture. Toutes les règles sont respectées» a-t-il assuré.

Le marché est également hautement sécurisé par les éléments de police en tenue et en civil, afin d’assurer le bon déroulement de l’activité, notamment avec le rush enregistré les premiers jours.

Les citoyens rencontrés sur place ont apprécié l’ouverture de ce marché. «J’ai acheté un sac de farine de 10 kg à 300 DA, il y a juste deux jours, j’ai acheté le kilogramme à 75 DA», nous dit Ahmed. Un jeune homme confie avoir acheté un deuxième sac de farine. «Les prix sont très accessibles. Avec le confinement, ma femme fait souvent des gâteaux comme beaucoup de femmes confinées aujourd’hui, ce qui explique la spéculation face à la forte demande», note-t-il. Une mère de famille a été rassurée par un agent à l’entrée, sur la disponibilité de la semoule au cours de la journée. «Je suis venue à pied de Télemly. Je suis sortie juste après la fin du confinement à 7h 10 mn mais quand je suis arrivée toute la semoule a été vendue. Je dois attendre le deuxième arrivage», s’est-elle plainte. Pour un père de famille ce marché de proximité est «un coup dur» pour les spéculateurs, relevant que «des commerçants spéculateurs ont créé la panique et la pénurie et ont augmenté les prix en ces moments sensibles. Il faut intensifier ces actions au niveau de toutes les communes». Bilal a, lui, plaidé pour l’encadrement de l'activité commerciale informelle.

Neila Benrahal