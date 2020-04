Ministère du Commerce : Révision des lois régissant le secteur

«Cet atelier s'emploie actuellement à réviser, à actualiser et à modifier des centaines de textes de loi, pour les adapter à la nouvelle vision du ministère tournée vers le contrôle, le suivi et la régulation», a indiqué le ministre, lors d’un entretien accordé à l’APS, précisant que ces textes seront présentés, pour adoption, au Premier ministère.

Les travaux de cet atelier déboucheront sur l’élaboration, pour la première fois, «d’un guide des lois sur le commerce, qui contiendra toutes les lois actualisées et sera mis à la disposition de tous les opérateurs nationaux et étrangers, à travers des supports numériques et des publications imprimées».

Cette procédure facilitera et simplifiera la compréhension de ces lois par les fonctionnaires du secteur, de même que les opérateurs économiques, et favorisera la transparence dans la consultation des lois régissant les opérations commerciales.

Indiquant que les travaux de cet atelier prendront fin l'année en cours, M. Rezig a affirmé que l'an 2021 sera l’année de la véritable réforme, faisant état, par ailleurs, d'un examen en cours pour la régulation du commerce électronique et le renforcement de l’e-paiement.

Afin de concrétiser l’objectif «administration moderne», le ministre a affirmé que le secteur est appelé à revoir et à actualiser tous les textes de lois.

Pour ce qui est du développement des grands espaces et de l’action commerciale, le ministre a indiqué que le code à barre horizontal sur l’ensemble des produits et des marchandises sera obligatoire pour une meilleure traçabilité des produits et davantage de transparence durant l’opération commerciale, outre l’élaboration de nouvelles lois dans ce domaine. Le ministre a rappelé, dans ce sens, le lancement par le secteur d'«un guide de consommateur», en vue de renforcer la culture de consommation chez les citoyens et de les encourager à adopter des systèmes de consommation positifs.

Des assises nationales pour l’organisation du domaine de facturation

S'agissant du domaine de facturation, M. Rezig a fait savoir que le secteur s'attellera, une fois cette crise sanitaire dépassée, à l'organisation d'assises nationales entre les secteurs de Commerce, des Finances, de l'Industrie et de l'Agriculture visant l'organisation du domaine de facturation en ce qui concerne les opérations de production et de traitement de cette problématique avec toutes ses répercussions.

Selon le premier responsable du secteur, l'organisation des opérations de facturations devra mettre terme aux problèmes rencontrés dans le secteur du Commerce et permettra une meilleure maîtrise des marchés. «Comment est-ce possible d'exiger la facturation au commerçant, au moment où l'agriculteur et le producteur ne disposent même pas de registre commercial et ne sont pas imposables ?» s'est-t-il interrogé. Des assises nationales entre les secteurs du Commerce, de l'Agriculture et des Finances sur l'organisation des opérations de facturation en matière de ressources agricoles devront également être organisées.

À cet effet, le secteur devra procéder à l'organisation et l'encadrement des importateurs en les obligeant à adopter le système de facturation, a-t-il poursuivi. «La facturation est un problème qui n'a pas été résolu depuis plusieurs années, il n'est donc pas possible de le résoudre du jour au lendemain. Ce problème concerne toutes les parties», a-t-il avancé.

Radiation des commerçants coupables de contravention du registre du commerce

Le ministre a indiqué que son secteur avait engagé la radiation des commerçants dont la culpabilité a été prouvée en matière de spéculation, monopole ou vente de produits périmés. Le ministre a fait savoir que ces mesures interviennent en concrétisation des orientations contenues dans le communiqué du Haut Conseil de Sécurité, prévoyant la radiation de tout commerçant dont la spéculation, le monopole ou la commercialisation des produits périmés sont avérés, a rappelé le ministre dans un entretien à l’APS. Il a précisé, dans ce sens, que les directeurs du Commerce au niveau des wilayas ont été instruits du suivi de ces violations, sous la supervision des walis. Des mesures coercitives ont été prises, en coordination avec les autorités sécuritaires, contre les commerçants illégaux, les spéculateurs et ceux qui vendent des produits périmés, a-t-il ajouté, faisant état de la saisie d'importantes quantités de marchandises dont la durée de validité a été dépassée.

Estimant que c’est là des opérations «inédites», ces 20 dernière années, M. Rezig a indiqué que son département a fait le choix de «la politique de la carotte avec les commerçants intègres, et du bâton à l’égard des malhonnêtes».

Il a ajouté que les produits saisis, lors des différentes opérations, ont été mis, «à titre exceptionnel», à la disposition des walis en tant que réserves à partager aux nécessiteux au lieu de les orienter vers la direction des Domaines comme stipule la loi, soulignant la mise en place, dans chaque wilaya, d’une instance ayant pour mission la distribution des aides aux catégories nécessiteuses.

«Le ministère du Commerce exerce les prérogatives qui lui sont attribuées, et fixées par la loi, consistant en la régulation, la supervision et le suivi des offices et des entreprises publiques et privées», a soutenu M. Rezig, battant en brèche les allégations d’un quelconque impact négatif sur les prix du fait de la lutte contre la spéculation et la fraude.

Il a expliqué que les marchés ont été impactés durant les premières semaines de la propagation du coronavirus suite aux mesures limitant les rassemblements, à travers la fermeture des grands espaces commerciaux, suscitant chez le citoyen une frénésie d’achats pour stocker.

Selon le premier responsable du secteur, la forte demande sur les produits alimentaires, «beaucoup plus importante que les prévisions» et la multiplication des quantités consommées, a entraîné une rupture de stock en très peu de temps, toutefois, le ministère a réussi par une série de mesures, a-t-il assuré, à stabiliser les marchés, que ce soit pour les produits alimentaires ou les fruits et légumes, à travers les 48 wilayas.

Exhortant les citoyens à un changement de comportement de consommation, il a indiqué que la dernière période a enregistré la consommation de deux mois de produits alimentaires, en particulier le blé dur (semoule), ce qui a provoqué une stagnation de l'activité des boulangeries.

M. Rezig a tenu à rassurer que les quantités de produits alimentaires disponibles en stock sont suffisantes pour un approvisionnement jusqu'au premier trimestre de 2021.