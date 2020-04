Abdelhak Mekki, sociologue : «La pandémie engendre des transformations sociétales»

El Moudjahid : Quelles sont les conséquences du confinement sur le citoyen ?

Abdelhak Mekki : Le confinement est une obligation. Ceci dit, les prochaines semaines nous permettront de faire un retour sur les conséquences économiques et psychologiques du confinement sur notre société mais également sur les autres sociétés. Il faut dire que sur le plan mondial, une crise économique était déjà latente. Le Covid-19 risque d’accélérer le krach des marchés financiers. Cependant, on peut imaginer que les Etats mettent en place des politiques de soutien économique pour éviter de fâcheuses conséquences. Sur un autre registre, l’on peut dire que le confinement a permis de faire redécouvrir la famille. En effet, à quelque chose malheur est bon. Il y a eu une prise de conscience sur la nécessité de prendre soin de ses proches.

Cette période de crise a-t-elle induit de nouveaux comportements sociétaux ?

Oui, effectivement. Elle a induit un changement de comportement face aux risques. On voit que les directives gouvernementales sont écoutées et la population est disciplinée. Cela devrait se traduire par un renforcement des comportements matures et civiques dans l'intérêt de la nation. L’égalité devant le risque a fait que l’ensemble des différences de classe se sont effacées. Que l’on soit riche ou pauvre, puissant ou faible, nous sommes les mêmes et nous sommes en lutte face au même danger. Il y a un retour notamment à une chaîne de valeurs plus saines avec la revalorisation des personnels soignants et de la science. Toutefois, il y a une nuance à apporter car les réseaux sociaux ont été un défouloir et plusieurs théories ont essaimé, notamment sur Facebook.

Quelles sont les transformations que cela peut engendrer sur le corps social si la crise perdure ?

Si la crise perdure, il va y avoir un renforcement des systèmes de solidarité à l’intérieur du pays et à l’extérieur. Il y aura la consolidation d’une conscience de masse qui est la solidarité des peuples. A ce propos, l’ensemble des thématiques qui clivaient les peuples se sont effacées. Par exemple, les discours islamophobes en Europe ont perdu de l’écho, s’effaçant devant la primauté d’une communauté de destin en lutte pour survivre. Sur un autre plan, on peut voir une solidarité sans faille de la Chine qui n’a pas hésité à venir en aide à plusieurs pays, car elle a été la première à mesurer l’ampleur du désastre. Ce pays a toujours été solidaire avec les pays du Sud, en général, et avec l’Algérie, en particulier.

La jeunesse jouera-t-elle un rôle central dans ce contexte particulier ?

Si on observe minutieusement les comportements et les transformations de la société, notre jeunesse est en train de jouer un rôle fondamental. En cette période de crise sanitaire, elle est un des moteurs des solidarités. Notre jeunesse est assez instruite et elle a rapidement saisi les enjeux de la pandémie. Bien que la maladie touche davantage les personnes âgées, les jeunes sont ceux qui se sont le plus mobilisés. D’ailleurs, il convient de signaler que cette frange de la population est celle qui fait le plus confiance au discours scientifique. Plusieurs jeunes filles et garçons sont en train d’innover pour soutenir le personnel médical. Notre pays a fait un effort de scolarisation qui a porté ses fruits et on le constate particulièrement en cette période. Enfin, il faut rappeler que la jeunesse a toujours joué un rôle décisif dans l’histoire du pays.

Sami Kaidi