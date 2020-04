Enseignement supérieur : Les cours à distance, l’alternative

Saida Abbesse, enseignante à l'université Hadj-Lakhdar de Batna, explique : «Nous sommes tout à fait prêts à offrir un enseignement à distance via le portail mis en ligne par la tutelle.»

Elle explique que les cours sont également dispensés en petits groupes sur les plateformes des réseaux sociaux.

Cependant, le problème se pose pour les étudiants qui n’ont pas de connexion internet et plus particulièrement ceux habitant dans les régions reculées, ce qui les empêche de pouvoir assister à des ateliers virtuels.

En dépit de ces obstacles techniques, l'enseignante espère que les programmes d’études seront respectés, mais elle soulève, par ailleurs, le problème lié au respect des droits d'auteur et de la propriété intellectuelle.

«Les cours, conférences et autres contenus pédagogiques sous toutes les formes : fichier texte, PDF, mises en ligne sur la plateforme d'enseignement à distance peuvent faire l'objet de piratage intellectuel, car l'accès est garanti même à des personnes en dehors du cercle universitaire», note Saida Abbesse.

Noureddine Cheikh, professeur de mathématiques à l'université de Bab Ezzouar, affirme que même si le département est fermé, «le personnel académique fonctionne avec un plan de continuité d'activité pour la recherche et les travaux pédagogiques».

Le professeur note «un taux satisfaisant de mise en ligne des contenus liés au programme établi par l'université» dans les différents parcours de formation. Il ajoute que depuis la décision prise par les autorités de fermer les établissements, la tutelle s'est engagée à mettre à la disposition des enseignants tous les outils numériques afin d’en faciliter l’accès aux étudiants. Noureddine Cheikh affirme qu'en plus de la plateforme universitaire, il exploite également d'autres solutions digitales, comme les visioconférences actuellement disponibles et conçues pour des réunions en petits nombres en vidéo ou audio.

Néanmoins, dit-il, «la fluidité des échanges dépend grandement du débit des connexions internet de chaque utilisateur». «Ce n'est pas le cas pour l'ensemble de mes étudiants», regrette-t-il.

Il met l'accent sur «les difficultés liées à l'accès qui empêchent les enseignants de maintenir un suivi et une veille académiques» mais il reste optimiste quant à la volonté des étudiants «de respecter un engagement moral pour réussir leur parcours universitaire».

«Je demande à mes étudiants de vérifier régulièrement leurs courriels et d’attendre les consignes pour les travaux dirigés et autres activités de recherche», affirme, pour sa part, Mebarka Rahmani, de l'université d'Oum El Bouaghi.

L'enseignante préfère évoquer une autre dimension de la complexité de l’enseignement à distance. Elle explique que «beaucoup d’étudiants ne vivent pas actuellement dans la sérénité». «Tout comme d'autres catégories, ils ont besoin également d'appui psychologique pour surmonter les difficultés liées à la perturbation de leur parcours», dit-elle.

«Les enseignants et les étudiants sont confrontés à la contrainte de temps» et cela signifie, selon Mebarka Rahmani, «accélérer le rythme des horaires de mise en ligne de cours, de confection de travaux académiques et surtout de validation et d'évaluation», avant d’ajouter : «Nous espérons pouvoir organiser les évaluations en présentiel pour évaluer le taux d'apprentissage via les dispositifs numériques et juger de leur utilité à l'avenir.»

Pour rappel, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Chems Eddine Chitour, avait récemment déclaré que «l’enseignement en ligne est un mécanisme du système de numérisation du secteur qui permet l’enseignement à distance et qui contribue en même temps à la mise en œuvre des mesures préventives, dans le but de faciliter la communication entre les étudiants et les professeurs afin d’assurer une couverture complète du contenu pédagogique».

Tahar Kaidi