Tizi Ouzou : Un bureau mobile d’Algérie Poste au CHU

Un bureau mobile d’Algérie Poste a été mis à la disposition du personnel du CHU Nedir-Mohamed de Tizi-Ouzou par la direction d’Algérie Poste, a indiqué la direction générale du CHU. Ce service restera ouvert jusqu’à 13h et au besoin jusqu’à 14h permettant d’effectuer toutes les opérations assurées par cet opérateur, notamment le retrait de l’argent. Les professionnels de santé exerçant à travers tous les établissements publics bénéficient d’un élan de solidarité. Le mouvement associatif, les comités de villages et le CRA ont remis d’importantes quantités de bavettes, de masques et de combinaisons de blocs. Le CHU a bénéficié hier de 120 repas à l’initiative de comités de quartiers en collaboration avec l’Institut national des sages-femmes et l'appui des bienfaiteurs.

Bel. Adrar