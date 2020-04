Sétif à l’heure du confinement

Sétif s’adapte aux mesures de confinement et prend conscience chaque jour un peu plus, de l’impact que sont appelées à produire ces mesures sanitaires sur la préservation de la santé du citoyen et la lutte contre la propagation du Coronavirus.

Dans cette ville, qui compte près de 500.000 habitants, ces derniers, qui avaient déjà pris l’habitude d’un confinement volontaire avant l’extension du volume horaire de cette mesure qui passe désormais de 15h à 7h, continuent de faire avec cette même volonté et cette même détermination de s’inscrire de plain-pied dans la mise en œuvre de toutes ces mesures de prévention. Dès 15 heures, la ville prend l’allure d’une cité inhabitée et ses rues, ses quartiers et cités sont désertés si ce n’est de rares adolescents qui se livrent à de courtes échappées pour revenir au plus vite vers leurs logis et finir, alors que les heures s’égrènent, par s’éclipser pour ne réapparaître que le lendemain. Place est alors laissée aux services de police qui investissent le terrain, se déploient à travers la ville et mobilisent l’ensemble de leurs moyens humains et matériels pour veiller à l’application des mesures de confinement. La cellule de communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya a réalisé une vidéo sur le climat qui prévalait lundi à travers la ville après 15h.

Est mise en exergue la présence de ce corps de sécurité à travers la ville et les efforts déployés pour veiller à l’application des mesures de confinement. Dans une démarche de proximité qui n’exclut pas la rigueur quand elle s’impose, la sensibilisation continue de constituer un axe important à l’endroit de ces jeunes récalcitrants. La ville se fond au fur et à mesure dans une nuit toute de silence, de quiétude et d’espoir sans cesse consolidé par la formidable chaîne de solidarité et de fraternité.

F. Zoghbi