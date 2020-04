Sétif : Vaste campagne de nettoiement

Une vaste campagne de volontariat dans les domaines du nettoiement et de sensibilisation a été lancée hier à Sétif à l’effet de renforcer l’action d’envergure menée depuis le 8 mars dernier par les agents de l’APC. Y prennent part les agents de l’OPGI, de la direction des forêts, de l’ONA, de la Protection civile et l’entreprise ECOSET. Une action d’autant plus importante qu’elle associe le mouvement associatif et fait l’objet de la plus haute attention du wali, Mohamed Belkateb, avec une présence constante sur le terrain. Bourmani Mohamed Cherif, le P/APC de Sétif souligne que de telles opérations touchent aussi la désinfection régulière d’édifices publics et autres cités populaires à l’instar de la cité Yahiaoui qui a été traitée hier par les moyens de la protection civile. Il appelle à la participation du citoyen avec l'utilisation de sachets hermétiques des ordures ménagères et leur dépôt à temps pour l’enlèvement.

F. Zoghbi