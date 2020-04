Tamanrasset : Acheminement d’aides de solidarité vers Blida

Des aides collectées par la société civile de Tamanrasset ont été acheminées hier vers la wilaya de Blida, en confinement total, dans le cadre de la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19). Acheminées par avion militaire depuis la base aérienne de Tamanrasset, ces aides, constituées de produits de large consommation (lait, pâtes, semoule, sucre, huile, etc.) sont une contribution de la société civile locale à l’élan de solidarité nationale enclenchée envers les habitants de Blida en cette conjoncture exceptionnelle de pandémie, selon les organisateurs. Ces aides seront remises au Croissant-rouge algérien de Blida qui se chargera de leur distribution. Initiée par l’association socioculturelle locale pour la dynamisation de la société civile, en coordination avec des opérateurs économiques et des bienfaiteurs, l’opération sera suivie d’autres, ciblant les habitants de Blida mais aussi les catégories sociales vulnérables au niveau local, ont assuré les responsables de l’association, tout en saluant la «louable contribution» de l’Armée nationale populaire (ANP) qui a mobilisé ses moyens pour l’acheminement de ces aides.

Une contribution des militaires qui «reflète clairement le raffermissement des liens entre la Nation et son armée et la cimentation de la cohésion sociale entre l’ensemble des Algériens», a souligné le représentant de l’association, chargé de la coordination, Hassen Kerbadou.