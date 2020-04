Mostaganem : Une production de plus de 7,5 quintaux de maraîchers prévue

La campagne de récolte des légumes précoces irrigués et non irrigués, qui s'étale jusqu'au mois d'avril, a donné lieu à la production de 205.000 q de diverses cultures sur 2.000 ha du total de 3.166 ha réservés à cette culture (65 %), selon le bilan du service organisation de la production et d’appui technique.

Quelque 155.000 q de légumes sous serres ont été produits sur 243 ha (25 %) de 1.024 ha réservés à cette culture pour une production prévisionnelle dépassant un demi million de quintaux, principalement de tomates. Parallèlement à la campagne des cultures précoces et sous serres, les agriculteurs ont récemment lancé la récolte de pomme de terre de saison qui représente 65 % des légumes de saison attendus cette année, avec une production totale dépassant 4,4 millions quintaux, a fait savoir la même source. A ce jour, la campagne saisonnière a touché 681 ha (4 %) du total de 16.378 ha réservés aux légumes, ce qui a permis la production de 96.000 q de sept cultures différentes. La DSA de la wilaya table cette année sur une production de plus de 10 millions de quintaux de maraîchers après la récolte des cultures tardives (culture d’arrière saison) et l'ajout de cultures précoces (260.000 q) et sous serres (535.000 q) à la production saisonnière estimée à 7,6 millions de quintaux. La culture maraîchère a connu, dans la wilaya dans les dernières années, une croissance accrue en raison de la maîtrise technique des agriculteurs du processus de production, du soutien de l'Etat et des campagnes de vulgarisation agricole, qui ont permis d'augmenter la production de 7,7 millions q en 2015, à 11 millions de quintaux l'année dernière, a-t-on rappelé.