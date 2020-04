ADE de Mascara : Préserver la santé des employés et des clients

L’Algérienne des eaux, unité de Mascara, a tracé un programme spécial pour assurer la continuité du service public et participer à limiter la propagation du coronavirus.

Dans le cadre de la gestion des risques majeurs, le programme de l'ADE vise à assurer la distribution en eau potable et la communication permanente avec l’ensemble des abonnés bénéficiant de facilités pour le paiement des factures. Le système de production est composé des eaux souterraines, superficielles et des eaux dessalées.

Il y a aussi la mobilisation de camions-citernes pour assurer la distribution de l’eau en cas d’incident à côté de la mise en place d’une équipe d’astreinte pour l’intervention durant les week-ends et jours fériés. L'assurance d’un stock minimum en pompes et pièces hydrauliques pour l’intervention à temps en cas de coupures d’eau fait partie du programme à côté de la mobilisation de 25 équipes d’intervention pour la réparation d’une moyenne de 50 fuites/jour. Une opération de nettoyage et de désinfection de l’ensemble des points de production et de distribution dont 266 réservoirs est en cours.

A cela s'ajoute le renforcement du contrôle quotidien de la qualité des eaux en assurant le stock en produits pour les analyses bactériologiques et physico-chimiques pour atteindre 312 tests effectués quotidiennement.

Est aussi mis à disposition un numéro vert, 15-93, joignable gratuitement à partir d’un téléphone fixe afin de soumettre les doléances concernant la déclaration des fuites ou branchements illicites sur le réseau pour l’économie de l’eau.

Les créances de l’ADE demeurent importantes et sont de l’ordre de 117 milliards de centimes réparties entre les ménages, cumulent une créance de 61 milliards de centimes, celle des administrations est de l’ordre de 41 milliards de centimes, celle des artisans et activités tertiaires est de 2 milliards de centimes, celle des commerçants est de l’ordre de 3 milliards de centimes et celle des travaux et prestations est de l’ordre de 10 milliards de centimes. Cela représente respectivement 51%, 36%, 2%, 3% et 8% de la créance globale.

Des facilités ont été présentées aux abonnés pour leurs éviter les déplacements en leur offrant la possibilité de paiement de leurs factures dans les 96 agences postales implantées à travers la wilaya, La vulgarisation de ce mode de paiement a permis d’enregistrer un taux d’évolution de 95% comparativement aux périodes précédentes.

Il y a une autre possibilité de paiement par internet sur le site www.ade.dz en utilisant la carte bancaire. Le recours à ce mode de paiement reste toujours timide avec 18 opérations durant cette période.

Les caisses de l’entreprise restent toujours ouvertes durant les jours de semaine et samedi pour recevoir les abonnés avec la prise d’un maximum de précaution pour préserver leur santé ainsi que celle des caissiers.

Le travail bénévole des employés est à mettre en valeur pour leur mobilisation de jour comme de nuit et les week-ends durant ces circonstances particulières. Les employés sont impliqués dans les initiatives volontaires dans le nettoyage et la stérilisation des rues, des institutions publiques, des centres hospitaliers et des centres de l'enfance secourues. 50% des travailleurs sont en vacances exceptionnelles à cause de cette pandémie.

A. Ghomchi