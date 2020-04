Bab El-Oued : Stérilisation et désinfection des espaces publics

Désormais, les opérations de désinfection sont devenues une tradition dans la capitale, avec comme objectif de contribuer aux efforts visant à enrayer la propagation du coronavirus.

Hier, une vaste opération technique a été organisée au niveau de la daïra de Bab El Oued, une zone de grande concentration citoyenne.

Un dispositif important a été mis à profit pour désinfecter tous les espaces. Selon le wali délégué de la circonscription administrative de Bab El Oued, Abdelaziz Othmane, il s’agit d’une opération qui s’inscrit dans le plan de la sécurité sanitaire et la prévention contre la pandémie du Covid-19.

«Elle concerne les cinq communes de la daïra et mobilise 200 agents et 15 camions de nettoyage», annonce-t-il, dans une déclaration à El Moudjahid.

Le responsable a mis en exergue la participation de différentes entreprises et institutions qui ont apporté une aide à travers les matériels et engins nécessaires, citant les EPIC des communes, Cosider, Hurbal, la régie foncière, Net Com ainsi que la DGSN.

«Il a été procédé au nettoyage des quartiers et des rues principales. Ce n’est pas la première du genre mais la plus grande», a-t-il précisé, soulignant que la désinfection des espaces va se poursuivre notamment au niveau des communes où des opérations ont été déjà menées.

A l’occasion, le wali délégué a appelé les citoyens au respect du confinement sanitaire et à réduire leurs déplacements sauf dans les cas de nécessité extrême.

Il les exhorte en outre à se conformer aux mesures prises au niveau national pour enrayer la propagation du coronavirus.

Neila B.