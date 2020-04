Présidentielle en Pologne : Le parlement rejette la proposition de vote par correspondance

Les législateurs polonais ont rejeté une proposition du parti au pouvoir Law and Justice (PiS) de tenir une élection présidentielle le 10 mai par des bulletins postaux, ce qui rend le scrutin de plus en plus incertain à cause de la pandémie du coronavirus. Le PiS a en effet proposé de remplacer les isoloirs par des courriers. Le Parlement a déclaré que 228 législateurs étaient opposés à cette méthode contre 228, tandis que trois députés se sont abstenus et un qui n'a pas voté. Dans ce cas de figure se devait de rejeter la motion du PiS.