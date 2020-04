Libye : Tirs d’obus sur un hôpital à Tripoli

Des tirs de mortiers ont visé lundi l’enceinte d'un hôpital à Tripoli dans une zone sous contrôle du GNA dirigé par al Sarraj, reconnu par la communauté internationale. Les habitants, confinés chez eux à cause du Covid-19, ont déclaré avoir entendu de fortes explosions, puis vu de la fumée noire s'élever de la zone autour de l'hôpital après une longue journée de combats entre les troupes du Maréchal Haftar et ceux du GNA. Le conseil local du district d'Abou Salim a déclaré que l'hôpital avait été pris pour cible par des roquettes tirées par l'Armée nationale libyenne (LNA) de Khalifa Haftar, basée à l'est, qui tente depuis une année de contrôler la capitale libyenne. Le conseil d'Abu Salim a publié des photos montrant des voitures endommagées dans l'enceinte de l'hôpital et a indiqué que cinq personnes avaient été blessées dans l'attaque. Un groupe d'aide local a déclaré que six des patients de l'hôpital avaient été évacués.

L'infrastructure sanitaire de la Libye a été considérablement réduite par des années de guerre, et les agences d'aide ont averti qu'elles étaient mal préparées à résister à une importante épidémie de coronavirus alors que le pays compte jusqu’à présent 18 cas confirmés.

Malgré les appels des Nations unies à un cessez-le-feu, le conflit s'est fortement intensifié au cours des deux dernières semaines.

R. I.