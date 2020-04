Hommage du PCF à M’hamed Kheddad : «Un homme d’honneur et de fidélité»

Le Parti Communiste Français (PCF) a rendu un hommage au dirigeant sahraoui M’hamed Kheddad, décédé mercredi dernier, saluant un «Homme d'honneur et de fidélité» qui a donné sa vie pour que triomphe la paix

. «C'est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de M’hamed Kheddad, dirigeant du Front Polisario et coordinateur sahraoui de la Minurso», a écrit le PCF dans son message de condoléances.

«Le Parti Communiste Français exprime ses condoléances au président Brahim Ghali, à la famille de M’hamed Kheddad et à l'ensemble du peuple sahraoui», a ajouté le parti, soulignant que «les communistes français sont indéfectiblement à vos côtés jusqu'à la victoire de votre peuple».

«Homme d'honneur et de fidélité, cet humaniste s'est engagé dès 1975 pour faire respecter le droit à l'autodétermination de son peuple et le droit international», a ajouté le PCF. «Epris de justice, il a donné sa vie pour que triomphe la paix face aux autorités marocaines sans scrupules qui piétinent les droits humains, la légalité internationale et spolient les richesses naturelles du Sahara occidental», a-t-il conclu.