tiaret et Tlemcen : Des kits alimentaires pour 200 familles nécessiteuses

D’autres actions similaires ont touché, la semaine dernière, 1.015 familles résidant dans les communes de Sougueur et Rahouia. Mardi, une opération similaire aura lieu à Oued Lily.

En application des instructions du wali de Tiaret, Mohamed Amine Dramchi, pour la prise en charge des personnes démunies et vulnérables à travers des actions de solidarité en vue d'atténuer les conséquences des mesures préventives prises pour lutter contre la propagation du coronavirus, un programme spécial a été élaboré pour la distribution de kits alimentaires aux familles nécessiteuses résidant dans les zones d’ombre des communes de la wilaya. Ces aides, a précisé M. Benamar, ont été réunies grâce aux dons des bienfaiteurs, du mouvement associatif et sont distribués par des comités de quartiers et des notables formés en comités locaux. A Tlemcen, l'Association pour l'investissement intellectuel et les dons humanitaires de la wilaya de Tlemcen a distribué lundi 300 aides aux familles nécessiteuses dans les zones reculées, a indiqué le président de l'association Bentrar Bouazza Akram.

Les aides, à savoir divers légumes et des denrées alimentaires de large consommation, sont distribuées aux familles nécessiteuses ainsi qu'aux personnes touchées par les répercussions de la pandémie du coronavirus, en raison de la cessation de leurs activités dans les villages de Sahb, Dar Benmaamar, Merchiche, Ghar Boumaaza, Ouled Bounouar et Ain Ghoraba dans les communes de Terny, Beni Hediel et Ain Ghoraba.

Cet élan de solidarité a été concrétisé en coordination avec les bienfaiteurs, l’association s’étant déplacée chez eux pour recueillir de l'aide et des dons, a-t-on indiqué de même source. D'autre part, la même association lancera une opération de confection de vêtements de protection en faveur du personnel du secteur de la santé au début de la semaine prochaine, en coordination avec la direction de wilaya de la formation professionnelle, ainsi que des donateurs qui ont fait don du tissu pour ce type de fournitures de protection. Elle a en outre récemment distribué 2.000 flacons d'antiseptiques alcoolés aux services de la wilaya et des hôpitaux et organisé des sorties sur le terrain dans des zones reculées pour sensibiliser aux risques de ce virus et aux moyens de le prévenir, a indiqué la même source.