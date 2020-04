L'ex-chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah, a annoncé, hier, qu'il faisait don d'un mois de son salaire mensuel en contribution à l'élan national face à la propagation du nouveau coronavirus. Dans un communiqué, M. Bensalah a déclaré : «En cette conjoncture difficile et exceptionnelle qui exige mobilisation et strict respect des mesures préventives, nous avons besoin de la solidarité nationale connue du peuple algérien, et en signe de modeste contribution personnelle à l’élan national face à la propagation de la pandémie, je fais don d'un mois de salaire pour le compte ouvert à cet effet.»