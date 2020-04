Protection civile : Dispositifs pour la couverture de 57 sites de confinement dans 18 wilayas

La Direction générale de la Protection civile a mis en place plusieurs dispositifs de sécurité et de surveillance pour la couverture de 57 sites d’hébergement destinés au confinement à travers 18 wilayas du pays, a indiqué dimanche dernier un communiqué de cette institution. Dans le même cadre, la Protection civile souligne avoir effectué, au cours de ces dernières 24 heures, 307 opérations de sensibilisation de lutte contre la propagation de Covid-19, en rappelant notamment aux citoyens la nécessité du respect du confinement et les règles de la distanciation sociale.

Les unités de cette institution, composées de 1.780 agents, ont également effectué, durant la même période, 450 opérations de désinfection générale à travers l’ensemble des infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et ruelles.

Par ailleurs, une personne est décédée et 80 autres ont été blessées dans 72 accidents de la route.

En outre, des soins de premières urgences ont été prodigués à 4 personnes incommodées par le monoxyde de carbone émanant d'appareils de chauffage à travers les wilayas de Bouira, Djelfa, Tiaret et Tébessa.