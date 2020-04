Fonction publique : Les horaires des administrations fixés de 8h à 14h dans neuf wilayas

Les horaires des administrations publiques sont fixés de 8h à 14h dans les neufs wilayas concernées par le confinement partiel à partir de 15 heures, dans le cadre des mesures de prévention et de lutte contre le coronavirus, a indiqué hier la Direction générale de la Fonction publique et de la Réforme administrative.

«Dans le cadre du dispositif réglementaire relatif aux mesures de prévention et de lutte contre la propagation du coronavirus, notamment celles se rapportant au confinement partiel à domicile, spécifique aux wilayas d'Alger, Tipasa, Médéa, Aïn Defla, Tizi Ouzou, Béjaïa, Sétif, Tlemcen et Oran, les horaires de travail applicables aux personnels des institutions et administrations publiques implantées dans ces wilayas sont fixés du dimanche au jeudi de 8h00 à 14h00, et ce pour la période du 5 au 19 avril 2020», précise le communiqué de la Fonction publique.

Celle-ci signale toutefois que les personnels exclus des mesures de confinement, ainsi que ceux disposant d'autorisation spéciale de déplacement pendant les heures de confinement demeurent astreints aux horaires de travail habituels.