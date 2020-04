DGSN : Un flash sur la prévention via ses plateformes de communication

La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a lancé via ses plateformes officielles de communication (réseaux sociaux et médias), un flash de sensibilisation sur les méthodes de prévention contre les risques de propagation du nouveau coronavirus (Covid-19) en mettant l'accent sur l'impératif respect des consignes de prévention pour faire face à cette pandémie.

«Ce flash de sensibilisation s'inscrit dans le cadre du renforcement des efforts de sensibilisation consentis par les différents services opérationnels de la DGSN, outre les différents partenaires sécuritaires et les autorités officielles, dans le souci de préserver la santé publique et de garantir la sécurité des citoyens à travers l'ensemble du territoire national», indique, lundi, un communiqué de la DGSN.

Par ailleurs, la DGSN appelle, via son site officiel et ses pages sur les réseaux sociaux, l'ensemble des citoyens à «l'impératif respect des mesures préventives afin d'endiguer la propagation du Covid-19», conclut la source.