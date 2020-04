Coronavirus, Symptômes : Une température de plus de 38 degrés est révélatrice

La fièvre et une température de 38 degrés est le symptôme le plus manifeste et répandu du coronavirus en plus des autres symptômes variés, a indiqué la porte-parole de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Margaret Harris. «Le symptôme le plus explicite est la fièvre et une température de plus de 38 degrés», a-t-elle déclaré dans une interview à la chaîne de télévision russe Rossiya 1 avant de préciser que plus de 90% des malades du Covid-19 en souffrent.

Fatigue, toux, perte d’odorat et maux de tête... Tous ces symptômes figurent dans la liste des caractéristiques de la maladie due au nouveau virus apparu en Chine en décembre.

En décrivant le portrait type d’un infecté au coronavirus, elle a ajouté qu’assez souvent les malades étaient pris par une poussée de fièvre et souffraient par la suite de tremblements. «Les gens disent qu’ils se réveillent au milieu de la nuit confus, ils se sentent mal et ne comprennent pas ce qui se passe», a fait savoir la médecin.