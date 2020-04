Ghardaïa : Mobilisation et respect des consignes

Salué par l’ensemble de la population, le confinement sanitaire partiel pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19) a été respecté dimanche dernier dans les différentes localités de la wilaya de Ghardaïa.

Cette décision de confinement sanitaire a connu l’adhésion de tous les habitants de la vallée du M’zab avec ses quatre communes (Daya Ben-Dahoua, Ghardaïa, Bounoura et El-Atteuf) ainsi que les autres localités de la wilaya (Metlili, Guerrara, Zelfana, Berriane et El-Menéa).

En cette période d’urgence sanitaire, de nombreux citoyens de Ghardaïa ont souhaité le confinement de la population, mais aussi un dépistage massif pour traiter la maladie au stade précoce. «Depuis le début de la pandémie Covid-19, de nombreuses personnes ont peur de contracter le virus, d’autres ont surtout peur pour leur famille ou l’entourage familial et souhaitent pour cela une intensification des dépistages», a indiqué Djamel B., un psychologue clinicien de Ghardaïa.

Mettant en avant les efforts importants déployés par les pouvoirs publics afin d’endiguer rapidement cette pandémie et la mobilisation tous azimuts en vue d’y faire face, Ammi Bakir, un notable du ksar de Mélika, a rappelé que le confinement quasi total a été instauré dans les ksour du M’zab par l’organisation sociale propre à chaque ksar.

Dès l’apparition de cette pandémie, les autorités religieuses (Azzaba) du M’zab ont réparti les tâches à des groupes de bénévoles pour veiller à la sécurité sanitaire et aux mesures de prévention pour chaque ksar, en effectuant des opérations de nettoiement et de désinfection, le contrôle des accès, la prise en charge des malades, des personnes âgées et l’interdiction des rassemblements ainsi que les mariages collectifs, a-t-il assuré.

Des groupes de jeunes bénévoles dans les ksour ont été désignés pour effectuer des commissions et l’approvisionnement à domicile en produits de consommation, a-t-il ajouté.

Les mesures entreprises par les autorités locales dans la région ont également contribué au bon déroulement de la mise en œuvre de l’état de confinement sanitaire partiel visant à endiguer la propagation du Covid-19. Ces mesures ont porté, outre le lancement de campagnes de sensibilisation au niveau des institutions (wilaya, collectivités locales, sûreté, protection civile, gendarmerie et forêts) ainsi que par des spots radiodiffusés sur la gravité de la pandémie et la mobilisation des ressources matérielles et humaines nécessaires aux opérations de désinfection.

Des patrouilles de police, de gendarmerie et d’agents communaux ont sillonné les quartiers et rues des différentes localités de la wilaya en lançant, via mégaphone, des appels à observer le confinement, et ont salué la large adhésion des habitants à cette mesure.

Pour conforter l’adhésion de la population au confinement sanitaire, les autorités locales ont déployé des agents de sécurité dans toute la région pour contrôler et vérifier les autorisations de toute personne qui circule, qu’elle soit en voiture ou à pied, et d’apporter aide aux personnes en détresse.

De nombreux citoyens ont salué cette décision de confinement sanitaire qui va permettre de limiter la propagation du coronavirus parmi la population. «Je ne sors de chez moi que si j’ai un besoin urgent d’aller chez le médecin ou d’acheter des médicaments», a assuré Abderrahmane M., un citoyen du quartier de Theniet El-Makhzen qui «veille au respect des mesures d’hygiène et salue le travail accompli par les autorités».

«Nous nous devons de respecter les consignes pour leur faciliter la tâche », a-t-il conclu.