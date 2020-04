Béjaïa : La population adhère massivement

La décision de l’élargissement du confinement partiel de 15h à 7h depuis dimanche à Béjaïa a été accueillie favorablement par les populations des 52 communes.

Elles jugent que c'est le meilleur moyen pour mettre un frein à l’inconscience de certains citoyens qui continuent d'ignorer les consignes à travers les rassemblements, des files d'attente devant les magasins de vente de semoule et de lait en sachets mais aussi à travers des promenades dans le parc forestier et sur les plages.

Ces comportements de certains qui bravent le danger ont été constatés la semaine dernière sur les plages de Tichy, la forêt des Oliviers et lors des parties de football dans les stades de certains quartiers. Des comportements nuisibles qui ont été condamnés et dénoncés par la population à travers les réseaux sociaux.

Dimanche dès 15 h, policiers et gendarmes sont passés à l’action avec des contrôles suivis de sanctions à l’encontre des personnes et automobilistes se trouvant sur les routes sans autorisation de circuler délivrée par les daïras.

Selon le chef de sûreté de la wilaya intervenant sur les ondes de la radio locale, "le non-respect des dispositions du confinement partiel est passible de sanctions dont une mise en fourrière du véhicule et une poursuite judiciaire à l'encontre de toute personne se déplaçant sans motif valable".

Le wali et le corps médical du CHU de Bejaia ont lancé un appel aux citoyens pour un respect aux dispositions du confinement partiel à partir de 15h pour la préservation de leur santé et celle de leurs proches. Contrairement au chef-lieu de la wilaya, les villageois de plusieurs communes ont engagé des actions en organisant des points de contrôle des visiteurs et des barrières à l’entrée de leurs villages, totalement confinés de jour comme de nuit. Ainsi les véhicules sont désinfectés par des groupes de jeunes volontaires.



Six nouveaux cas confirmés dont un décès



Selon le directeur de la santé et de la population qui intervenait dimanche sur les ondes de la radio locale, un nouveau cas de décès a été enregistré samedi dernier. Il s'agit d'un homme de 84 ans dont les résultats du prélèvement effectué ont confirmé qu'il est contaminé au Covid-19. Les cinq autres cas confirmés sont enregistrés à l'EPH d'Amizour avec 3 cas et les deux autres cas dans la commune de Tizi N'Berber.

Ainsi depuis le 17 mars, date du premier cas positif enregistré jusqu'au 5 avril, la wilaya a enregistré 62 cas confirmés dont 3 décès et un seul cas guéri.

58 patients atteints du Covid-19 sont toujours hospitalisés dans les différents établissements hospitaliers en vue de poursuivre leur traitement.

Les communes touchées par les cas confirmés sont Bejaia et Aokas avec 13 cas chacune, Amizour avec 7 cas, Barbacha et Kherrata avec 6 cas chacune, 4 cas a Tizi N’Berber, 3 cas à Tichy, 2 cas à Oued Ghir, Souk El Tenine et Akbou et un cas pour chacune des communes de Souk Oufella, Sidi Ayad, Taskriout et Sidi Aich. Le confinement à domicile, le respect des mesures d’hygiène et la distanciation sociale demeurent l’unique moyen pour freiner la propagation de l’épidémie.

M. Laouer