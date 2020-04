Le chef de la salle des opérations de la SW d’Alger : «Nous avons opté pour une communication de proximité»

Le chef de la salle des opérations et le Centre de coordination opérationnelle à la SW d’Alger, le commissaire principal Hachemi Chérif, a indiqué que la mise en application du confinement partiel n’est pas facile dans une grande ville comme Alger, surtout dans les quartiers populaires. Mais grâce à la communication et la mobilisation des moyens humains et matériels, le respecte du confinement sanitaire est maîtrisé.



El Moudjahid : Quel est le rôle de la salle des opérations dans le respect du confinement ?

Hachemi Chérif : Notre mission s’articule sur un protocole. Il y a un protocole général et un spécifique relatif au confinement, en fonction des instructions et directives des autorités suprêmes qui sont transmises à nos troupes sur le terrain lors des réunions et briefings afin qu’il y ait cohésion dans l’application des instructions. Le commandement de la police nous a instruits pour adopter un message unifié. D’abord on demande aux citoyens à rentrer chez eux et les informer des horaires du confinement et à rester chez eux. Nous sommes flexibles. Nous sommes mobilisés pour gérer les cas imprévus, tels que le transport d’un malade ou l’escorte d’un automobiliste en panne ou par exemple une femme qui a perdu les clés de sa maison. Nous devrons contribuer au respect du confinement sanitaire avec aisance.



Face au Coronavirus, la police s’adapte-t-elle assez vite?

Nous sommes tous concernés par le Covid 19. Nous avons reçu des instructions pour adapter le message, le discours de communication envers le citoyen. Demander à un vieux ou un jeune de rentrer chez lui, n’est pas évident, notamment dans un quartier populaire. On a sensibilisé notre personnel sur la communication. Un jeune refuse par rébellion et inconscience aussi. Nous avons instruit notre personnel à communiquer avec les personnes âgées avec une grande souplesse, comme s’il s’agissait de nos propres parents. Il faut prendre en considération les conditions de vie de nos jeunes dans les quartiers populaires qui ne sont pas faciles. Il faut comprendre que notre rôle n’est pas de faire pression par plaisir mais pour une prise de conscience face au danger. Il faut faire dans la psychologie. Mais globalement, il y a du répondant. Nous sommes, la police algérienne, une institution citoyenne de proximité, le commandement de la police a insisté sur cet enjeu et d’éviter la communication par la force. Nous allons de la prévention à la sommation.



Quelle évaluation faites-vous à la gestion sécuritaire du confinement ?

Je parle de la capitale, nous sommes en phase de réussir. Nous tendons vers le positif. Le problème n’est pas dans le confinement, mais dans les marchés et les lieux publics où l’on relève un non-respect de la distanciation et des cas d’inconscience. On ne cesse d’alerter, notre cheval de bataille est de mettre en œuvre les orientations du DGSN qui a ordonné de relever le défi. C’est une affaire qui concerne toute la société, pas seulement le policier, le gendarme, le médecin. On doit préserver la sécurité sanitaire.

Entretien réalisé par :

N. B.