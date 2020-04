Hôpital de Ferdjioua (Mila) : Des bienfaiteurs équipent un centre de confinement sanitaire

Le centre a été équipé au 5e étage de l’hôpital «à titre préventif» à l’initiative de deux hommes d’affaires de la ville qui ont assuré l’acquisition de 30 lits ordinaires et deux lits de réanimation avec l’intégralité de leurs équipements dont deux respirateurs, a indiqué à l’APS le même responsable.

L’initiative a permis également la fourniture de cinq appareils de surveillance des fonctions vitales, six pompes d’injection électrique, quatre appareils d’électrocardiographie, un thermomètre à distance, des tables d’examen, cinq fauteuils roulant et 10 isoloirs, a ajouté le même cadre qui a relevé que ce centre est ainsi le troisième à être installé à titre préventif dans la wilaya de Mila.

Un lot important de consommables médicaux et de matériels de protection dont des bavettes, des solutions alcoolisées de désinfection, des tenues et lunettes de protection, des gants stérilisés et des couvertures à usage unique a été également fournis à l’hôpital par les mêmes donateurs, est-il indiqué.

Des quantités importantes de produits d’hygiène ont été offertes par les deux bienfaiteurs et d’autres citoyens à l’hôpital qui a bénéficié d’une opération de désinfection assurée par une association locale, a indiqué M. Maazane qui a fait état de plusieurs autres engagements pour assurer des aides diverses à l’établissement.

Ces initiatives aident le staff médical et paramédical de l’hôpital à assurer leur devoir dans les meilleures conditions surtout que le premier cas confirmé d’infection par le Covid-19 vient d’être enregistré dans la wilaya, à Chelghoum Laïd.