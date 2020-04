Association des Oulémas : Don d’équipements à un CHU de Sétif

S'inscrivant dans le cadre des opérations de solidarité initiées par l'Association des oulémas musulmans algériens depuis l'apparition des premiers cas de coronavirus en Algérie, l'opération va permettre d'équiper deux salles de réanimation du CHU de Sétif en matériels modernes parmi lesquels deux respirateurs artificiels et plusieurs lits médicalisés, a indiqué à l'APS le responsable.

L'initiative est impulsée par la plateforme médicale de l'association des oulémas musulmans, qui compte parmi ses membres 30 médecins généralistes et spécialistes, à la suite de la confirmation de plusieurs cas de Covid-19 à travers la wilaya de Sétif, a-t-il ajouté.

Pour rappel, le bureau de wilaya de l'Association des oulémas musulmans algériens a mené plusieurs campagnes de prévention, portant notamment sur la désinfection et la stérilisation des établissements publics, à l'image du CHU "Mohamed Abdenour Saadna" et des hôpitaux d'Ain Ouelmane et d'El Eulma, en plus de l'établissement public spécialisé en psychiatrie d'Ain Abassa. Des centres de rééducation, des bureaux de poste, des maisons de retraites, des orphelinats en plus de la direction de l'Education ont également pu être désinfectés à la faveur de cette campagne, selon la même source.

L'Association a procédé à d'autres actions de solidarité, telles que la distribution de pas moins de 100.000 masques médicaux aux personnels des différents établissements de santé la wilaya, en plus de gants et de gels antiseptiques.