Radio-Sétif : à l’écoute des citoyens

En ces moments sensibles qui nous valent une fois le devoir de rendre hommage à tous ceux qui sont aux premières lignes pour sauver des vies humaines, il est bien des gens relevant d’institutions, d’organisations et du mouvement associatif qui s’investissent chaque jour, depuis le début de cette pandémie, dans la prévention, la sensibilisation et portent le message de l’espoir dans les coins les plus reculés de Sétif. Dans ce contexte, Radio Sétif occupe indéniablement une place de choix dans la diffusion de ce message en restant sans cesse à l’écoute des citoyens, dans une démarche d’interactivité avec ceux qui élisent domicile dans un bassin de 5 millions d’habitants. La radio rassure les citoyens et les sensibilise pour leur dire combien le respect des règles édictées en termes de prévention est important pour endiguer le Coronavirus. Chaque jour, les journalistes, animateurs et animatrices qui sont face au micro avec leur directeur, Akib Amar, multiplient les émissions et les rencontres avec des médecins pour aller dans le sens de la mission dont ils sont investis en cette conjoncture particulière, et faire aussi état de ce formidable élan de solidarité citoyenne que connaît cette wilaya pour répondre aux besoins des familles nécessiteuses et celles qui élisent domicile dans la wilaya de Blida. Une activité d’autant plus importante qu’elle laisse place aussi à des pages spéciales à l’instar de celles qui ont permis au wali, Mohamed Belkateb, de se prêter aux questions des journalistes et s’adresser aux citoyens dans cette dimension de proximité qui a toujours été la sienne. Des émissions qui consacrent aussi une large part à l’écoute des citoyens autour de leur quotidien, du respect des règles de prévention et de leurs préoccupations.

F. Zoghbi