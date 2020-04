Commune de Gué de Constantine : Service «Allô docteur» au profit des habitants

Un groupe de médecins et d'infirmiers résidant dans la commune ont créé une cellule médicale dans le cadre de la cellule de crise installée au niveau local, dont le lancement du service «Allô docteur» qui a reçu ses premiers appels téléphoniques, samedi soir, pour donner des conseils et des orientations aux malades, a déclaré M. Khelil Djelal qui présentait le bilan d’action de son administration locale dans le cadre du plan de lutte contre la propagation du nouveau coronavirus.

Cette cellule est composée de médecins, toutes spécialités confondues, et d’infirmiers bénévoles résidant dans la commune de Gué de Constantine, a précisé le responsable, indiquant que des ambulances ont été mises à leur disposition pour transférer les malades habitant la commune vers les polycliniques, ce qui permet de réduire la pression sur les grands hôpitaux.

A son tour, le chargé de communication au sein de la Commission de la santé, a affirmé que le service «Allô Docteur» est destiné essentiellement aux malades diabétiques, asthmatiques, hypertendus, et tend à prendre en charge les problèmes de santé auxquels les citoyens pourraient être exposés, pendant le confinement décrété par les pouvoirs publics.

Le but des personnes en charge de ce service n’est pas de donner des prescriptions médicales, mais de contribuer à l’orientation, à l’intervention à domicile, au transport sanitaire et à l’apaisement des peurs et angoisses qui saisissent les citoyens en raison de la pandémie du Covid-19. Pour cette opération, première du genre dans la wilaya d’Alger, trois numéros de téléphone ont été mis à disposition, dont un pour les renseignements : 0792990571, et deux autres pour les urgences : 0782030168 et 0776737904, opérationnels pendant les heures de confinement seulement, lit-on sur leur page Facebook.

M. Khelil Djelal a indiqué, d’autre part, que l’opération de désinfection et de stérilisation des différents quartiers de la commune se poursuivait en fonction des moyens limités dont dispose la municipalité, à savoir, seulement deux camions-citernes et 80 agents d’entretien, ce qui est, a-t-il ajouté, peu au vu de la superficie de 14 km² et de sa forte densité démographie.

Pour y remédier, la commune a fait appel à des initiatives individuelles de certains citoyens qui contribuent avec leurs propres engins, ou à travers des campagnes de nettoyage et de désinfection au niveau de leurs immeubles, outre la Gendarmerie nationale qui a mobilisé, pour sa part, des citernes supplémentaires pour couvrir les besoins des quartiers et espaces communs pour la désinfection.