Infraction au confinement à Mostaganem : Mise en fourrière de 62 véhicules et motos

Les services de police de Mostaganem ont mis 62 véhicules et motos en fourrière pour infraction à la décision de confinement partiel, a-t-on appris dimanche auprès de la cellule de communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya. Ainsi, 51 véhicules et 11 motos ont été placés en fourrière depuis le début de l'application du confinement partiel dans la wilaya de Mostaganem jeudi dernier. Leurs propriétaires ont violé cette mesure qui ne tolère le déplacement à l'intérieur de la ville et entre les communes que pour les véhicules autorisés de 19 heures à 7 heures du matin dans le cadre de la prévention contre la propagation de la pandémie de coronavirus. Au cours de la période de confinement partiel, 76 personnes possédant une autorisation de déplacement ont été consultés et l'identité de 72 autres personnes à été vérifiée, a-t-on fait savoir.