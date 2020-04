CS Constantine : L’entraîneur égyptien Khaled Ghanim contacté

L'entraîneur égyptien de l'équipe réserve espagnole du Rayo Vallecano, Khaled Ghanim, intéresse au plus haut point les dirigeants du CS Constantine. D’ailleurs, à cet effet, la direction du club constantinois a déjà pris attache avec le technicien égyptien pour lui faire part de l’intérêt qu’elle lui porte, en lui proposant de prendre la tête du staff technique des Sanafir dès la saison prochaine. C’est ce qu’a rapporté dimanche le quotidien sportif égyptien Al-Fajr. C’est le directeur sportif du Chabab de Constantine, Rachid Redjradj, qui l’a officiellement contacté. Les deux hommes ont discuté de la question au téléphone. En effet, en raison de la pandémie du coronavirus, la direction du club n’a pu envoyer un émissaire en Espagne pour entamer les pourparlers et négocier concrètement les modalités du contrat. D’ailleurs, cela est quasi-impossible pour l’instant de le faire, sachant que l'Espagne est l’un des pays les plus touchés par cette pandémie maudite. Rachid Redjradj a fait savoir que la direction du CSC veut absolument renforcer qualitativement la barre technique de l’équipe phare de l’Antique Cirta par un entraîneur de haut niveau, qui viendra succéder à l’actuel driver, Karim Khouda. Cela dans la perspective de permettre aux Sanafir d’avoir dès la saison prochaine l’ambition de renouer avec les titres, afin d’enrichir son palmarès et donner du bonheur à ses milliers de supporters, qui constituent un public en or, considéré comme l’une des meilleures galeries du pays. Selon les médias égyptiens, l’entraîneur Khaled Ghanim est fort intéressé par l'idée de venir travailler dans le championnat algérien, surtout dans un club comme le CSC. C’est ce qu’il a, d’ailleurs, fait savoir à Rachid Redjradj lors de leur entretien téléphonique. Les deux hommes ont convenu de se reparler en vidéoconférence pour négocier les modalités du contrat qui liera les deux parties, en cas d’accord. Affaire à suivre.

Mohamed-Amine Azzouz