Dans la lucarne : On pense déjà aux sous

Les esprits de nos concitoyens ainsi que l'humanité toute entière sont ailleurs. On s'inquiète plus de la santé des personnes que de ce qui se passe dans le football. La vie d'un être humain est plus précieuse qu'autre chose. Il est vrai que les préoccupations des uns et des autres n'étaient pas au sport. Toutefois, on ne peut mettre sous le boisseau ce qui se passe dans cette discipline. des clubs algériens, à l'instar de ceux du monde entiers, sont à l'arrêt. il n'y a que les joueurs qui tentent de donner un peu de vie à une activité footballistique au poids mort. Cette inactivité a certainement un coût. C'est certain ! C’est pour cela que quelques clubs montent au créneau pour mettre les joueurs devant leurs responsabilités. Et ce devant l'absence d'entrée d'argent dans les caisses des clubs. On vient de leur demander d'accepter de baisser leurs salaires. C'est comme il est le cas des joueurs européens. C'est une façon d'aider les clubs à diminuer leurs dépenses. Là, les responsables des clubs ont été surpris d'apprendre l'adhésion des joueurs à cette sollicitude des employeurs. Mieux encore, il y a beaucoup de joueurs qui participent à l'élan de solidarité à l'égard du peuple algérien. Voilà qui contribue d'une façon directe à faire baisser la tension entre joueurs et employeurs. C'est de bon augure.

Hamid Gharbi