Souk Ahras : Fabrication de produits sanitaires

Cette initiative bénévole, qui a impliqué des médecins et des paramédicaux, a permis de produire dans une première phase 700 bavettes chirurgicales conformes aux normes de protection, a indiqué Bilel Ouarti, distributeur de produits médicaux.

Grâce au soutien financier de médecins et autres donateurs, l’initiative a été élargie à la fabrication d’un kit complet de protection incluant des camisoles jetables, des lunettes de protection, des visières, des gants stériles, un gel hydro-alcoolique et un savon liquide, a ajouté la même source. Ainsi, 100 kits ont été distribués à ce jour et 1.100 autres sont en fabrication, a déclaré M. Ouarti qui a relevé que ce premier lot a été envoyé au staff médical et paramédical du service des maladies infectieuses de l’hôpital Ibn-Rochd ainsi qu’à la polyclinique de Zaârouria, la polyclinique du POS-9 et l’hôpital régional du chef-lieu de wilaya.

Les prochains lots seront dirigés vers les centres de radiologie, d’hémodialyse et des cabinets de médecins spécialistes particuliers, selon encore la même source qui a affirmé que l’opération se poursuivra pour toucher les hôpitaux de Taoura, Sedrata et Merahena.

L’initiative s’est raffermie avec la large implication volontaire de couturiers, de vendeurs de machines à coudre et de mécènes, selon la même source qui a ajouté que cette action se poursuivra «tant que la demande sur ces produits persiste».