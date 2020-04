Disposant de moyens médicaux, ce poste effectuera des contrôles sanitaires obligatoires des personnes quittant le territoire de la wilaya en direction du Nord du pays ou de celles en provenance des différentes régions du Nord et des Hauts plateaux, et ce au titre des opérations de dépistage du Codiv-19, a-t-on précisé.

Un personnel médical et paramédical relevant du secteur sanitaire de la daïra de Béni-Ounif a été affecté pour la réalisation et le suivi de ces opérations, avec le soutien et l’aide de la gendarmerie nationale et d’autres directions et établissements publics impliqués dans la prévention et la lutte contre la propagation du Covid-19, a souligné la source.