Annaba : Lancement de la fabrication de 20.000 masques chirurgicaux

Au total, cinq ateliers ont été retenus. Il s’agit du centre du 8-Mai 1945 au chef-lieu de wilaya, celui d’Ain Berda, de Berrahal, d’El Bouni et d'El Eulma. Selon Abdelkader Zaâbar, des enseignants et employés sont mobilisés pour la réussite de cette opération en vue de la fabrication de 20.000 masques de protection qui seront livrés aux établissements sanitaires et aux corps constitués. Il annonce la poursuite de cette opération jusqu’à l’éradication totale de la pandémie de Covid-19. Par ailleurs, un premier lot de 1.500 masques a été livré mercredi dernier à la direction de la Santé.

1.372 bavettes contrefaites saisies 1.372 bavettes contrefaites ont été saisies à Annaba par les sevices de police, a indiqué un communiqué émanant de la cellule de communication de la Sûreté de wilaya. Cette saisie a été rendue possible grâce à des renseignements fournis faisant état d’une activité illicite fabriquant des bavettes sanitaires clandestinement. Ce qui a permis aux éléments de la sûreté nationale de procéder à la reconnaissance du lieu avant de mener une descente, découvrant un atelier clandestin spécialisé dans la confection de masques de protection. Outre 1.372 bavettes de protection contrefaites, il a été procédé à la saisie de 12 bobines de fil en plastique, 07 rouleaux de tissus et d’équipements destinés à la fabrication de masques antiviraux. Cette opération a permis également aux éléments du 5e arrondissement urbain de la sûreté nationale d’arrêter la principale mise en cause. Cette dernière, âgée de 22 ans, sera présentée ultérieurement devant les instances judiciaires compétentes, conclut le communiqué. B. G.