Basket-ball, Ali Belhoucine, Entraîneur de Rouiba CB : «Il faudra au moins trois semaines de préparation pour pouvoir finir la saison»

Petit outsider de la Super Division de basket-ball, le Rouiba CB a réalisé un parcours digne des ténors du championnat, allant même jusqu’à cohabiter en but du classement avec des gros bras tels que NAHD, le TRA Draria, le CRB Draria ou encore le GS Pétrolier. Dans l’entretien qui suit, l’entraîneur du RCB, l’ex-international Ali Belhoucine, fait le point sur la saison en général, la situation de confinement actuel non sans s’empêcher d’évoquer ses objectifs à court terme. Entretien.



Le championnat est à l’arrêt depuis près d’un mois en raison de l’épidémie du Coronavirus, comment vous gérez cette période au RCB ?



Difficilement, j’avoue. Les joueurs sont confinés chez eux. On leur a remis un programme de travail individuel, mais ce n’est pas tout le monde qui peut appliquer ça à la lettre, dans la mesure où seuls quelques-uns disposent de moyens de musculation et de récupération nécessaires. Disons qu’en gros, on fait dans l’entretien.



Et si demain on annonce la reprise, comment feriez-vous ?



Ce sera très difficile de reprendre (sic). Il est vrai qu’on est plus ou moins habitués à ce que le championnat soit interrompu, mais on n’est jamais restés aussi longtemps à l’arrêt. Avant, au moins, on compensait par les entraînements. Du coup, il nous faudra au moins trois semaines de préparation à la reprise pour pouvoir finir la saison normalement.



Il ne reste, heureusement, pas beaucoup de journées...



Oui, comme vous dites. On est à la fin du championnat. Mais on est encore en lice en coupe d’Algérie. On vient de passer le cap des 8es de finales. En gros, il nous reste encore au moins huit matchs si on va loin bien sûr.



Vous n’êtes qu’à 5 points du leader, le GS Pétrolier, à l’issue de la 15e journée, pour une première parmi l’élite, vous avez fait fort quand même ?



Tout à fait. Franchement nous avons déjà dépassé nos objectifs de loin. Au début de saison, on s’était fixé comme objectif de finir parmi les six premiers. Aujourd’hui, on a fait mieux grâce au travail et la persévérance des joueurs. Pour une première saison, franchement on ne pouvait pas espérer mieux. D’autant qu’on peut encore améliorer notre classement à la fin de la saison. En plus, comme je l’ai dit tout à l’heure, on est encore en lice en coupe d’Algérie. Nos prochains adversaires sont, en toute modestie, à notre portée. On peut du coup légitimement viser les demi-finales.



Et à l’avenir, vous allez sans doute revoir vos objectifs à la hausse...



Naturellement. Néanmoins, sans moyens matériels on ne peut rien faire. Espérons avoir une aide des autorités de la ville de Rouiba pour mener à bien notre projet.



Entretien réalisé par : Amar B.