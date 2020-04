Abderrazak Lazreg, Président de la fédération algérienne de tir aux armes sportives : «Le report des JO est une aubaine pour notre athlète»

Alors que beaucoup d'athlètes et de techniciens estiment que le report des jeux Olympiques de Tokyo peut avoir un sérieux impact sur la préparation des différents sportifs et leur niveau, le président de la fédération algérienne de tir aux armes sportives considère la décision du CIO comme une aubaine pour Houda Chaâbi, seule représentante nationale dans la discipline.

«C'est une athlète remarquable, qui s'investit beaucoup. Elle s'entraîne beaucoup et participe régulièrement à des grands prix internationaux pour rester en contact avec le niveau mondial. J'ai discuté dernièrement avec son entraîneur, qui pense que ce report sera forcément bénéfique pour elle. Cela va permettre à Houda Chaâbi de mieux se préparer pour ce rendez-vous planétaire et viser pourquoi pas le podium, car elle dispose d'une bonne marge de progression», nous a indiqué Abderrazak Lazreg, en poursuivant : «notre athlète, qui, faut-il le souligner, est championne d'Afrique en titre dans la spécialité du 10 m carabine à air comprimé, poursuit sa préparation malgré le confinement. A l'instar des athlètes qualifiés pour les Jeux olympiques, elle bénéficie d'une autorisation de la part du ministère de la jeunesse et des sports pour pouvoir continuer à s'entraîner pendant cette période de gel. Son programme de préparation initial comportait deux phases. La première partie devrait se dérouler en Algérie, avec une première étape, plutôt physique, à Constantine et une autre assez technique à Tipaza, au stand de tir. L'athlète est en ce moment chez elle à Constantine. Elle est suivie par son entraîneur et son préparateur physique. On lui a fait parvenir ses équipements et du matériel spécifique. La seconde phase de préparation devait se dérouler à l'étranger, avec des stages et la participation à plusieurs tournois internationaux. Un programme pris en charge principalement par la fédération internationale. Les stages à l'étranger, qui comportent un programme spécifique de préparation psychologique en compagnie de spécialistes sont très importants pour la préparation aux JO où le niveau est très élevé». a noter que Houda Chaâbi a obtenu son billet pour les Jeux olympiques après la disqualification pour dopage de l'égyptienne Shaima Hashad. Par ailleurs, à propos de la compétition nationale, le président de la fédération algérienne de tir aux armes sportives trouve le gel des activités sportives, décidé par le gouvernement dans la prévention et la lutte contre le COVID-19, logique. «A l'image des autres fédérations, nous avons respecté cette décision. La santé des gens est plus importante. En ce qui concerne notre fédération, il faut savoir que l'organisation des championnats d'Afrique en novembre dernier nous a pris beaucoup de temps et a nécessité la mobilisation de tous. Nous avons ainsi été contraints de décaler l'ouverture de la nouvelle saison pour le mois de décembre. Nous avons pu réaliser les premières étapes du championnat dans les spécificités du plateau (skeet et trap), des armes à air comprimé (pistolet et carabine), du 25 et 50 m (rapid fire) et carabine (debout et couché). On devait débuter la première étape pour le tir à l'arc, le mois de mars, mais avec le confinement nous avons dû arrêter tous les programmes. Il faut savoir que le championnat national comporte six étapes pour chaque spécialité, en plus de la coupe d'Algérie. Une fois que la crise sanitaire s'éloigne, nous allons faire en sorte de terminer la saison, même si on doit revoir tout le système de compétition. L'organisation d'une compétition pour notre fédération nécessite beaucoup d'efforts. On doit réunir à chaque fois les autorisations nécessaires pour déplacer les armes et le matériel et surtout obtenir les certificats de conformité pour les équipements», nous a précisé notre interlocuteur.

Redha M.